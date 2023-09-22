Дьяков: «Карпин будет в «Ростове» до тех пор, пока сам этого хочет»

Бывший игрок «Ростова», а ныне эксперт и начинающий тренер Виталий Дьяков высказался о судьбе Валерия Карпина в донском клубе и его возможной отставке.

«Карпин в клубе до тех пор, пока он сам этого хочет. Думаю, у него полнейший карт‑бланш, увольнять его никто не будет, пока он сам не скажет, что уходит. Так что Валерию Георгиевичу ничего не грозит», - предполагает Дьяков в разговоре с «Матч ТВ».

Напомним, что прошлый сезон команда Карпина провела сенсационно – дончане едва не финишировали в первой тройке, но в итоге заняли четвёртое место. А в сезоне текущем «Ростов» идёт лишь на 12-м месте, набрав восемь очков после восьми туров.