Агент: «Ведём переговоры по продлению контракта Кучаева с ЦСКА»

Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, рассказал о том, что сторона футболиста ведёт переговоры с московским клубом о продлении контракта.

«Пока не пришли к пониманию, переговоры ведутся. Устраивает ли нас положение Константина в команде? Как оно может устраивать? Но тут всё зависит и от него самого», — цитирует Клюева «Чемпионат».

Действующий контракт Кучаева с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 3 миллиона евро.

В текущем сезоне 25-летний Кучаев провёл в составе «армейцев» девять матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.