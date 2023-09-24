Форвард «Ростова» Голенков — о матче против ЦСКА: «Просим болельщиков запастись терпением»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков поделился ожиданиями от матча девятого тура Российской премьер-лиги, в котором команда с берегов Дона сыграл вничью с ЦСКА со счётом 3:3.

Форвард отметил, что игра получилась содержательной с обилием голов и опасных моментов.

«Обидно, что упустили победу во втором туре подряд. Будем разбирать, почему так произошло. Просим болельщиков запастись терпением», - приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

«Ростов» с девятью очками в активе занимает девятое место в турнирной таблице.