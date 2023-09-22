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Дивеев рассказал о восстановлении от травмы голеностопа

22 Сентября 2023 • 19:40 Комментировать
Ростов
...
ЦСКА Москва
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24.09 19:00

Защитник столичного ЦСКА Игорь Дивеев высказался о восстановлении после травмы, полученной в июле текущего года.

«Тренируюсь до сегодняшнего дня. Постепенно работать легче становится. Самое сложное для меня «байк», удерживать необходимый пульс. А самое лёгкое — приезжать на тренировки. А так всё тяжело», — заявил в интервью «Матч ТВ» игрок российской сборной. Также Игорь предположил, что повреждение было получено ещё до матча за Суперкубок России против «Зенита», после которого защитник не выходил на поле.

Напомним, что Игорь Дивеев получил травму голеностопа в первом матче нынешнего сезона. В прошедшем сезоне на счету защитника 27 игр в футболке «армейцев» в рамках всех состязаний.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Дивеев
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