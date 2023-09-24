Голенков: «Обидно, что упускаем, ведя в счёте, во втором матче подряд»

Лучший футболист матча «Ростов» - ЦСКА Егор Голенков дал для «Матч ТВ» комментарий.

- Яркий сложный матч, захватывающий по своему сценарию. Два забитых мяча и звание лучшего игрока матча как оценишь сегодня?

- Обидно, конечно, что упустили победу. Я считаю, что команда играла хорошо. Думаю, что мы больше заслужили победу. Обидно, что упускаем, ведя в счете, во втором матче подряд.

- Давай вспомним забитые мячи. Начнем с первого.

- Атака, подача, потом я даже не помню, кто стрелял, Глеб вроде. Просто в штрафной оказался первым на мяче и пробил в ближний угол.

- Второй выглядел так, будто тебе вообще никто не мешал, хотя там был соперник, было сопротивление. Но кажется, что ты максимально хладнокровно и спокойно действовал. Как ты себя чувствовал в тот момент?

- Отцепился от защитника, спасибо большое Вахании, проговаривали, отрабатывали эти моменты тоже. Хорошая передача, а дальше разобрался как нападающий.

- Ты упомянул о том, что «Ростов» второй матч подряд ведет в счете и упускает победу, дает возможность сопернику отыграться. В чем причина, как считаешь, почему так происходит?

- В матче с «Балтикой» психологически мы так же продолжали играть, так же навязывали свой футбол. Будем разбираться, в чем причина.

- «Ростов» идет в чемпионате с серией без побед. Сегодня снова не победили, но в целом по содержанию игры такой футбол, как был сегодня, вдохновляет или нет?

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- Скорее всего, вдохновляет, чем нет. Мы видим, что умеем играть, мы можем. Будем разбираться в причинах того, что отпустили победу.