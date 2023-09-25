Бывший главный тренер и спортивный директор волгоградского «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал игру московского ЦСКА в выездном матче девятого тура РПЛ против «Ростова» (3:3).

- У ЦСКА в старте вышла такая тройка центральных защитников, которая и в страшном сне не могла присниться Федотову в начале сезона. Не было в основе ни Дивеева, ни Мойзеса, ни Роши. Поэтому «армейцы» очень много наошибались в обороне. Кроме того, когда они пропускали второй гол, такое ощущение, что Чалов перепутал свою штрафную с чужой. Конечно, нельзя было так разыгрывать мяч, нужно было выносить его, есть неписаные правила в подобной ситуации. А если бы забил Байрамян, то счёт и вовсе стал бы 3:0 на пятнадцатой минуте. При этом надо отдать должное ЦСКА за организацию игры в атаке. Отыграться после 2:0 и 3:1 в пользу соперника дорогого стоит. Федотов правильно сказал, что команда не имеет права давать такое преимущество сопернику в начале матча, это большая роскошь. Но видно, что новички ЦСКА уже начинают осваиваться в составе «армейцев». Хотя, конечно, без обороны нельзя выигрывать.