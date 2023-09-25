Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Щербаченко: «Такая тройка центральных защитников ЦСКА не могла присниться Федотову и в страшном сне» эксклюзив

25 Сентября 2023 • 17:27 Комментировать (1)
Ростов
3:3
ЦСКА Москва
окончен

Бывший главный тренер и спортивный директор волгоградского «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал игру московского ЦСКА в выездном матче девятого тура РПЛ против «Ростова» (3:3).

- У ЦСКА в старте вышла такая тройка центральных защитников, которая и в страшном сне не могла присниться Федотову в начале сезона. Не было в основе ни Дивеева, ни Мойзеса, ни Роши. Поэтому «армейцы» очень много наошибались в обороне. Кроме того, когда они пропускали второй гол, такое ощущение, что Чалов перепутал свою штрафную с чужой. Конечно, нельзя было так разыгрывать мяч, нужно было выносить его, есть неписаные правила в подобной ситуации. А если бы забил Байрамян, то счёт и вовсе стал бы 3:0 на пятнадцатой минуте. При этом надо отдать должное ЦСКА за организацию игры в атаке. Отыграться после 2:0 и 3:1 в пользу соперника дорогого стоит. Федотов правильно сказал, что команда не имеет права давать такое преимущество сопернику в начале матча, это большая роскошь. Но видно, что новички ЦСКА уже начинают осваиваться в составе «армейцев». Хотя, конечно, без обороны нельзя выигрывать.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ростов Фёдор Щербаченко Чемпионат России Владимир Федотов РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Южный201
25 Сентября 2023 в 17:54
С таким тренером и его любимчиками команде пипец...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
25.09.23 в 19:00
Факел Факел
Рубин Рубин
2.39 3.60 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Сентября
18:13 · Россия. Премьер-лига
Шавло — о Дуарте: «Он ещё не тот уровень, который хотелось бы видеть»
18:12 · Россия. Премьер-лига
Назван самый дорогой игрок РПЛ с истекающим летом контрактом
18:07 · Россия. Премьер-лига
Джокер в руках Галактионова: Глушенков отмечается голевым действием каждый раз, выходя на замену
18:06 · Россия. Премьер-лига
​«Факел» и «Рубин» назвали составы на матч РПЛ
18:01 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА не пропускал больше трёх голов 44 матча Премьер-лиги кряду
17:57 · Россия. Премьер-лига
Агент Вендела высказался о потасовке
17:56 · Россия. Премьер-лига
Салихова высказалась о скандале с Промесом
17:52 · Россия. Премьер-лига
​Газзаев возмущён: «У Дзюбы все виноваты: Эмери - тренеришка, Карпина для него не существует, Семак - пустое место...»
17:50 · Россия. Премьер-лига
Названы самые пропускающие от «Краснодара» команды Премьер-лиги
17:46 · Россия. Премьер-лига
​Руководитель «Зенита» отреагировал на фразу Дзюбы о Семаке
17:44 · Россия. Премьер-лига
Тимур Сулейманов: Победа над «Зенитом» на выезде перечёркивает все неудачи «Локомотива»
17:40 · Россия. Премьер-лига
Чалов стал самым молодым игроком с 70 голами в чемпионате России
17:36 · Россия. Премьер-лига
«Тут всё по-другому»: Изидор сравнил «Газпром Арену» с «РЖД Ареной»
17:28 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА сыграл вничью шесть раз подряд впервые за 60 лет
17:20 · Россия. Премьер-лига
Мостовой считает, что «Зенит» сам подарил победу «Локомотиву» 1
Все новости
Рекомендуем