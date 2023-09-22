Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» считает непредсказуемым матч между «Ростовом» и ЦСКА.

- У «Ростова» каковы шансы против ЦСКА?

- Шансы есть. ЦСКА сейчас не так силен. Хотя там уровень футболистов выше, чем у «Ростова». Но хозяевам просто некуда отступать. В любом случае игра будет интересная.

- У ЦСКА основная тройка центральных защитников - Дивеев-Роша-Мойзес. Но все трое могут не сыграть с «Ростовом» по разным причинам. У «армейцев» будут проблемы в обороне?

- Конечно. Они лишились самого высокого своего защитника, который снимал весь верх, а у «Ростова» один из козырей - как раз стандартные положения. Есть высокие ребята, которые тоже хорошо играют головой и много забивают.

- Какой наиболее вероятный результат?

- Это игра на три результата. Ожидать можно всего. У хозяев будет огромная мотивация, поэтому ЦСКА будет крайне сложно победить, но уровень футболистов у гостей в любом случае выше.

- Команда Федотова на протяжении шести матчей всех турниров не может выиграть в основное время. Почему?

- Там есть проблемы. «Армейцы» не смогли усилиться, как необходимо было. Они не взяли, кого хотели, а кого попало приглашать не стали. Нет свежей крови. Приходится доставать внутренние резервы. Да, там есть хорошие молодые ребята, но это не усиление. А оно требовалось во все линии.

Елена Григорьевская