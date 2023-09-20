Тороп — о возможной аренде: «Я не думал об этом»

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп ответил на вопрос, задумывался ли он о возможном уходе в аренду.

«Меня не беспокоила эта ситуация, я просто не думал об этом. Я часть команды и очень люблю ЦСКА. У нас очень классная атмосфера», — передает слова Торопа «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 19-летний голкипер принял участие в шести матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил семь голов и один раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Сегодня, 20 сентября, ЦСКА одолел «Сочи» (1:1, 4:2 – по пенальти) в матче группового этапа Кубка России. Следующая игра «армейцев» состоится 24 сентября, соперником в девятом туре РПЛ станет «Ростов».