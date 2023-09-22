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Пономарёв – о Файзуллаеве: «Вносит панику в стан противника»

22 Сентября 2023 • 19:14 Комментировать
Ростов
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ЦСКА Москва
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24.09 19:00

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о молодом новобранце «армейцев», полузащитнике Аббосбеке Файзулаеве.

«Файзуллаев — молодец, вносит панику в стан противника, хорошо бежит с мячом и всегда старается открыться. Болельщикам он нравится, потому что много работает. Если он перестанет работать — ситуация изменится», - делится Пономарёв с «РБ Спорт».

Напомним, этот молодой полузащитник из Узбекистана стал частью «армейцев» минувшим летом. На данный момент в активе 19-летнего игрока уже пять официальных матчей за свой клуб, голом ему отметиться пока не удалось, зато он сделал в минувшем туре ассист на Фёдора Чалова. Нападающий голом свёл матч ЦСКА с «Крыльями Советов» к ничьей – 2:2.

В девятом туре ЦСКА отправится в гости в Ростов-на-Дону. После восьми туров подопечные Владимира Федотова идут на седьмом месте турнирной таблицы с 12 баллами.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Пономарёв Аббосбек Файзуллаев
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