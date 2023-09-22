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Пономарёв: «Акинфеев может Торопу спокойно доверять место в воротах» эксклюзив

22 Сентября 2023 • 17:15 Комментировать
Ростов
...
ЦСКА Москва
1 3.60 X 3.60 2 2.08
24.09 19:00

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым оценил игру голкипера Владислава Торопа.

«Акинфеев может ему уже спокойно доверять место в воротах. Доверять своему преемнику, можно и так сказать. Теперь Игорь может оставлять футбол с чистой совестью. Когда захочет перестать играть, то может уйти. В перспективе Тороп - очень сильный вратарь. Во-первых, у него отличный рост. Во-вторых, у него хорошая реакция. Также он на выходах здорово играет. Акинфеев даже не играет на выходах. Перспективный вратарь.

Тороп может стать лучшим вратарём России. Я больше скажу, я даже не сомневаюсь в этом. Он смелый на воротах. Он бросается в борьбу. Все качества у него есть. А перспективы очень хорошие», - сказал Пономарёв.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Владислав Тороп Владимир Пономарёв
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