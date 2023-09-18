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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Впервые за ЦСКА в чемпионате России сыграли два 37-летних игрока

18 Сентября 2023 • 20:59 Комментировать (2)
Ростов
...
ЦСКА Москва
24.09 19:00

Впервые в составе московского ЦСКА на поле в рамках матча чемпионата России появились два футболиста в возрасте старше 37 лет. Речь идёт о капитане и легенде клуба Игоре Акинфееве, а также защитнике Кирилле Набабкине, сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

Оба они вышли на поле за «армейцев» в рамках матча восьмого тура против самарских «Крыльев Советов». Противостояние завершилось боевой ничьей на «ВЭБ Арене» - 2:2.

Ранее мы сообщали, что важное личное достижение в минувшем матче оформил молодой нападающий ЦСКА Фёдор Чалов.

После восьми туров «армейцы» идут на седьмом месте в РПЛ, в активе команды – 12 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Кирилл Набабкин
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Комментарии (2)
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TEREX
18 Сентября 2023 в 21:58
цысыка становица хосписам для пинсиванераф..)) рикорды в рэпээли очинь важны..)) старые кони баразды ни портют..)) пашут и пашут..толька ни глыбако..))
Levlimin
18 Сентября 2023 в 21:11
Какой Чалов "молодой игрок" в 25 лет? Сложившийся футболист в расцвете сил, должен рвать и метать!
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