Впервые за ЦСКА в чемпионате России сыграли два 37-летних игрока

Впервые в составе московского ЦСКА на поле в рамках матча чемпионата России появились два футболиста в возрасте старше 37 лет. Речь идёт о капитане и легенде клуба Игоре Акинфееве, а также защитнике Кирилле Набабкине, сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

Оба они вышли на поле за «армейцев» в рамках матча восьмого тура против самарских «Крыльев Советов». Противостояние завершилось боевой ничьей на «ВЭБ Арене» - 2:2.

Ранее мы сообщали, что важное личное достижение в минувшем матче оформил молодой нападающий ЦСКА Фёдор Чалов.

После восьми туров «армейцы» идут на седьмом месте в РПЛ, в активе команды – 12 баллов.