​Агент рассказал о состоянии Мелёхина

Агент Антон Железняков, который работает с защитником «Ростова» Виктором Мелёхиным, высказался о состоянии футболиста. Как известно, Мелёхин получил повреждение после столкновения с игроком «Рубина» в кубковом матче, проходившем накануне.

«Эпизод был неприятным, но всё хорошо. После матча сразу же сделали МРТ, всё в порядке с защитником, без каких-либо последствий», - цитирует Железнякова «Спорт-Экспресс».

Агент отметил, что Мелёхин избежал травмы головы. К тренировкам футболист вернётся через день, после отдыха.

Ближайший матч «Ростов» проведёт в воскресенье, 24 сентября, - против ЦСКА на своём поле в девятом туре Премьер-лиги.