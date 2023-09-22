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Врач ЦСКА: В 2023 году Дивеев точно не сыграет

22 Сентября 2023 • 20:05 Комментировать
Ростов
...
ЦСКА Москва
1 3.65 X 3.65 2 2.05
24.09 19:00

Врач-реабилитолог столичного ЦСКА Игорь Степанов высказался о восстановлении защитника «армейцев» Игоря Дивеева.

«Он тренируется сейчас пять раз в неделю, один день — физиотерапия, один выходной. В этом календарном году он точно не сыграет. Он приступит к официальным матчам уже в весенней части сезона», — заявил врач, чьи слова приводит «Матч ТВ». Также Степанов рассказал, что в клубе с шуткой отнеслись к очередному повреждению Дивеева.

В нынешнем сезоне защитник провёл всего одну игру, получив серьёзную травму голеностопа в матче за Суперкубок России против петербургского «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Степанов Игорь Дивеев
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