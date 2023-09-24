​ЦСКА в девяти турах РПЛ пропустил 15 голов – так много никогда не было

«Ростов» и ЦСКА выдали яркий очный матч в девятом туре Премьер-лиги – команды сыграли вничью со счётом 3:3. Команды продлили свои серии без побед в чемпионате до пяти матчей. Ростовчане в рамках этой серии два раза сыграли вничью и три раза проиграли, а москвичи – четыре раза сыграли вничью и один раз проиграли.

Только «Ростов» и ЦСКА до сих пор не имеют «сухих» матчей в этом чемпионате России, рассказывает Opta. «Армейцы» пропустили в сезоне РПЛ уже 15 голов – ранее они не пропускали так много в девяти стартовых турах.

В следующем туре «Ростов» сыграет против «Урала», а ЦСКА – против «Балтики».