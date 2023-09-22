Келлвен рассказал, почему перешёл в ЦСКА, а не в «Бенфику»

Новичок ЦСКА Келлвен рассказал, почему минувшим летом решил перейти в московский клуб, а не в лиссабонскую «Бенфику», которая также проявляла к нему интерес.

По словам 22-летнего бразильца, во время переговоров ЦСКА был более настойчив, а после перехода помог футболисту с поиском жилья.

«Бенфика» проявляла интерес, но предложения от них не последовало. ЦСКА же был настойчивее, я очень счастлив своему выбору», — цитирует Келлвена «Матч ТВ».

Напомним, Келлвен перешёл в ЦСКА в начале сентября из «Атлетико Паранаэнсе». В составе «армейцев» защитник успел провести три игры, в которых результативными действиями не отметился.