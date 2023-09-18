Чалов отметил прогресс Файзуллаева

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов отметил прогресс летнего новичка команды – Аббосбека Файзуллаева.

«Файзуллаев молодец. Очень хорошо работает и прогрессирует. Все в его руках», - рассказал Чалов «Матч ТВ».

Напомним, что в минувшие выходные ЦСКА принимал дома соперника с верхней части турнирной таблицы РПЛ – самарские «Крылья Советов». Матч завершился со счётом 2:2, а Файзуллаев сделал ассист на Чалова, которому удалось сравнять счёт во втором тайме ближе к концовке матча.

«После паузы всегда тяжело входить в игры, понимаем это. Допустили ошибки, и «Крылья» воспользовались этим», - добавил нападающий.