Владимир Федотов рассказал, почему ЦСКА отказался от Велингтона

Наставник ЦСКА Владимир Федотов высказался о сорвавшемся переходе защитника «Сан-Паулу» Велингтона.

«Это медицинский вопрос. Когда мы приобретаем игрока за хорошие деньги, то он нужен нам на футбольном поле, а не на условной дополнительной реабилитации. Поэтому сейчас было принято такое решение», — приводит слова Федотова Sport24.

В нынешнем сезоне 22-лений бразилец принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет две результативные передачи.

Контракт Велингтона с «Сан-Паулу» рассчитан до конца 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в три миллиона евро,