Главный тренер ЦСКА Федотов рассказал, как воспримет возможный уход Чалова из клуба

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением о возможном уходе из московского клуба нападающего Фёдора Чалова.

Специалист отметил, что в ЦСКА готовы к тому, что грядущей зимой 25-летний футболист будет востребован на трансферном рынке, так как Чалов демонстрирует достойные результаты в составе «красно-синих».

«Такова жизнь. Фёдор выходит на футбольное поле и показывает свой уровень и мастерство. Для него важно расти как футболист. Понимаю, есть другой уровень, и каждый игрок хочет его ощутить», — цитирует Федотова Sport24.

В текущем сезоне Чалов провёл за ЦСКА 12 матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.