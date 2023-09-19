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Главный тренер ЦСКА Федотов рассказал, как воспримет возможный уход Чалова из клуба

19 Сентября 2023 • 09:13 Комментировать (1)
Ростов
...
ЦСКА Москва
24.09 19:00

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением о возможном уходе из московского клуба нападающего Фёдора Чалова.

Специалист отметил, что в ЦСКА готовы к тому, что грядущей зимой 25-летний футболист будет востребован на трансферном рынке, так как Чалов демонстрирует достойные результаты в составе «красно-синих».

«Такова жизнь. Фёдор выходит на футбольное поле и показывает свой уровень и мастерство. Для него важно расти как футболист. Понимаю, есть другой уровень, и каждый игрок хочет его ощутить», — цитирует Федотова Sport24.

В текущем сезоне Чалов провёл за ЦСКА 12 матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Фёдор Чалов
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Комментарии (1)
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19 Сентября 2023 в 10:54
сколько раз он уже уходил)))
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