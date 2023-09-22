Пономарёв уверен, что ЦСКА будет тяжёло в матче с «Ростовом»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от предстоящей игры девятого тура чемпионата России, в которой «красно-синие» встретятся с «Ростовом».

«Будет очень тяжело! «Ростов» подходит к матчу после серии неудач. Сейчас «Ростов» можно сравнить с раненым зверем — и попасть к нему в клетку не очень хочется. Будем надеяться, что у ЦСКА получится набрать очки», — приводит слова бывшего футболиста портал «РБ Спорт».

Встреча «Ростова» и ЦСКА запланирована на 24 сентября. Свисток главного арбитра о начале матча должен будет прозвучать в 19:00 по мск.

Портал LiveResult проведет прямую трансляцию поединка в текстовом формате.