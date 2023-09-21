Агент: «Костромской «Спартак» отказался подписывать контракт с Щенниковым? Оставлю без комментариев»

Сергей Пушкин, агент бывшего защитника ЦСКА Георгия Щенникова, отреагировал на информацию о том, что костромской «Спартак» отказался подписывать контракт с 32-летним игроком.

Ранее сообщалось, что помимо Щенникова, «Спартак» интересовался полузащитником Денисом Глушаковым.

«Костромской «Спартак» отказался подписывать контракт с Щенниковым? Оставлю без комментариев. Мы с Георгием находимся в процессе поиска клуба», — приводит слова Пушкина Sport24.

Напомним, Щенников покинул ЦСКА минувшим летом и сейчас находится в статусе свободного агента. В прошлом сезоне защитник провёл в составе «армейцев» шесть матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.