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Владимир Федотов надеется, что Мойзес сыграет с «Ростовом»

20 Сентября 2023 • 18:13 Комментировать
Ростов
...
ЦСКА Москва
24.09 19:00

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился информацией о состоянии защитника команды Мойзеса, который получил травму в игре 8-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

«Мойзес приступил к тренировкам. Есть небольшой дискомфорт в голеностопном суставе, но ничего критичного не произошло. Надеемся, он сможет сыграть с «Ростовом», — передает слова Федотова «Чемпионат».

В текущем сезоне 28-летний бразилец появился на поле в 11 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.

Встреча «Ростова» и ЦСКА состоится 24 сентября. Стартовый свисток запланирован на 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Мойзес
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