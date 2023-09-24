Комличенко рассказал о своём повреждении

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко, который пропустил матч девятого тура Российской премьер-лиги против московского ЦСКА, рассказал о своём повреждении.

Форвард отметил, что получил мышечную травму, потянул заднюю, поэтому и не попал в заявку на матч.

«Получил еще перед игрой с «Рубином». Пока не знаю, сколько займет по времени восстановление. Сейчас тренируюсь индивидуально», - приводит слова Комличенко «Матч ТВ».

В текущем сезоне 28-летний футболист принял участие в семи играх, в которых смог отметиться тремя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.