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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Валерий Новиков: Игра в обороне ЦСКА настораживает

26 Сентября 2023 • 20:16 Комментировать
Ростов
3:3
ЦСКА Москва
окончен

Бывший вратарь столичного ЦСКА Валерий Новиков высказался об игре московского клуба в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

«Конечно, игра в обороне настораживает. Пропускают практически в каждом матче, за последнее время лишь в нескольких поединках удалось сохранить ворота на замке. В чем причина? Очень сложный вопрос, но я уверен, что Федотов найдёт на него ответ», — высказался экс-голкипер «армейцев» в интервью «РБ Спорт». По его мнению, тренерский штаб «армейцев» справится с ситуацией, также отметив, что предстоящие матчи в РПЛ позволят команде наладить игру в обороне.

Напомним, что после девяти туров чемпионата ЦСКА находится на девятом месте в турнирной таблице с 15 пропущенными мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Новиков
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