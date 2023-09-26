Валерий Новиков: Игра в обороне ЦСКА настораживает

Бывший вратарь столичного ЦСКА Валерий Новиков высказался об игре московского клуба в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

«Конечно, игра в обороне настораживает. Пропускают практически в каждом матче, за последнее время лишь в нескольких поединках удалось сохранить ворота на замке. В чем причина? Очень сложный вопрос, но я уверен, что Федотов найдёт на него ответ», — высказался экс-голкипер «армейцев» в интервью «РБ Спорт». По его мнению, тренерский штаб «армейцев» справится с ситуацией, также отметив, что предстоящие матчи в РПЛ позволят команде наладить игру в обороне.

Напомним, что после девяти туров чемпионата ЦСКА находится на девятом месте в турнирной таблице с 15 пропущенными мячами.