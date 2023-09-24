Карпин: «Понравились первые минуты первого тайма, концовка не понравилась»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.

- Такие матчи, когда много забитых мячей, подходов, ударов, обычно нравятся зрителям. Какое впечатление эта игра по содержанию произвела на вас?

- Мне не понравилось, что к нашим воротам было много подходов, как угодно называйте. Понравились первые минуты первого тайма, концовка не понравилась. Второй тайм - более-менее.

- По заменам. Все пять замен сегодня были использованы. Перестановки в линии обороны чем были вызваны? Потому что вышел Прохин, Вахания сменил фланг, Терентьев тоже на фланг отправился. Была ли в этот момент уже задумка под Осипенко, который потом появился?

- Нет, под Осипенко задумки не было. Потому что Чернов не мог продолжать уже, сводило икру уже, поэтому пришлось переставлять всех, всю линию обороны пришлось перелопачивать. Вахания слева стал играть, Терентьев справа, вышел Прохин. Как и говорили, хотели дать сыграть Осипенко. В принципе, в концовке он нам как раз не помешал.

- При этом вы всю тройку пересобрали. Какого импульса ждали от парней, насколько довольны тем, как они вступили в игру?

- Могу сказать, что как раз нападающими доволен, они дали объем, агрессию, интенсивность. Без мяча, прежде всего. После того, как вышли Ионов, Тугарев, Щетинин были хорошие подходы.

- Второй тур подряд «Ростов» ведет 2:0 и упускает победу. Чем это объяснить? Психологией или игровыми кондициями, взаимодействиями футболистов?

- Нет, я думаю, что, скорее всего, возможно, всего по чуть-чуть. Скорее всего, прежде всего, психология, потому что в первом тайме 20 или сколько минут хорошо, потом плохо, назовем это так. Поэтому я думаю, что больше с чем-то другим сложно связать.

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