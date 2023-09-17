Агент: «Восстановление Дивеева раньше сроков невозможно»

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о том, как проходит восстановление 23-летнего футболиста после травмы, которую он получил ещё в июле.

По словам агента, несмотря на то, что Дивеев чувствует себя хорошо и реабилитация идёт по плану, восстановление защитника раньше положенных сроков невозможно.

«Пока ещё рано говорить о том, когда футболист сможет выйти и тренироваться на поле. В процессе физиологии никогда не стоит спешить», — приводит слова Ерёмина Sport24.

В текущем сезоне Дивеев успел провести одну игру, в которой результативными действиями отметиться не сумел.