Шалимов — о Файзуллаеве: «Просто красавчик»

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался об игре нападающего ЦСКА Аббосбека Файзуллаева в матче восьмого тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:2).

Напомним, в прошедшей встрече 19-летний Файзуллаев отметился голевой передачей на Фёдора Чалова. Шалимов похвалил узбекского футболиста, отметив, что второй гол ЦСКА — результат мастерства как дающего, так и завершающего.

«Просто здорово вышел Файзуллаев, просто красавчик. Резкатушник — очень быстрый, резкий, хорошо разворачивается, обрабатывает мяч. Это школа, это уровень», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Файзуллаев перешёл в ЦСКА минувшим летом из «Пахтакора». В составе «армейцев» вингер успел провести четыре матча, отметившись в них одной результативной передачей.