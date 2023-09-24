Кучаев высказался о ничьей в матче с «Ростовом»

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев высказался о матче девятого тура Российской премьер-лиги против «Ростова», который завершился вничью со счётом 3:3.

Игрок отметил, что Владимир Федотов требовал переломить ход матча, стараясь взять мяч под контроль, что и получилось в конце.

«Нам надо немного поправить игру в обороне, не очень надёжно действовали, было много ошибок, рискованных действий, необходимо играть понадёжнее сзади», - заявил Кучаев в эфире «Матч ТВ».

Столичный клуб не может одержать победу в основное время на протяжении семи игр (включая матчи Кубка России).