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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Ростов» и ЦСКА могли сыграть 5:5

25 Сентября 2023 • 18:45 Комментировать
Ростов
3:3
ЦСКА Москва
окончен

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о матче девятого тура чемпионата России, в котором «Ростов» принимал ЦСКА. Встреча завершилась результативной ничьей – 3:3.

«Для болельщиков хорошо, когда много голов. Но по качеству игры мне не совсем понравилось. 3:3 — это еще нормальный результат. Могли сыграть 5:5. Там моментов было еще на две игры», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

По мнению эксперта, на такую игру ЦСКА повлияло большое количество травм и нехватка футболистов, а «Ростов» уже давно так играет, поэтому команда привыкла.

В следующем туре чемпионата России подопечные Валерия Карпина встретятся с «Уралом», а «армейцы» сыграют с «Балтикой».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ростов Александр Мостовой
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