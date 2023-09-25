Мостовой: «Ростов» и ЦСКА могли сыграть 5:5

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о матче девятого тура чемпионата России, в котором «Ростов» принимал ЦСКА. Встреча завершилась результативной ничьей – 3:3.

«Для болельщиков хорошо, когда много голов. Но по качеству игры мне не совсем понравилось. 3:3 — это еще нормальный результат. Могли сыграть 5:5. Там моментов было еще на две игры», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

По мнению эксперта, на такую игру ЦСКА повлияло большое количество травм и нехватка футболистов, а «Ростов» уже давно так играет, поэтому команда привыкла.

В следующем туре чемпионата России подопечные Валерия Карпина встретятся с «Уралом», а «армейцы» сыграют с «Балтикой».