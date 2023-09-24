«Ростов» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1

В девятом туре чемпионата России по футболу встречаются «Ростов» и ЦСКА.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ростов - ЦСКА Москва
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Протокол игры
|(1:0) Миронов Алексей7'
|(2:0) Голенков Егор12'
|26'Келлвен Дуглас (2:1)
Песьяков Сергей•Вахания Илья•Терентьев Денис•Мелёхин Виктор•Чернов Евгений•Миронов Алексей•Глебов Данил•Уткин Даниил•Байрамян Хорен•Голенков Егор•Мохеби Мохаммад
Акинфеев Игорь•Мухин Максим•Зделар Саша•Агапов Илья•Келлвен Дуглас•Обляков Иван•Мендес Виктор•Гайич Милан III•Чалов Фёдор•Заболотный Антон•Файзуллаев Аббосбек
24 сентября. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).
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