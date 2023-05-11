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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хавбек «Оренбурга» Вера: «ЦСКА нас переиграл»

11 Мая 2023 • 17:04 Комментировать
ЦСКА Москва
2:1
Оренбург
окончен

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в матче 26-го тура чемпионата России.

«Грустно проигрывать ЦСКА, потому что мы хотели добиться хорошего результата, чтобы продолжить борьбу за ведущие места. Соперник нас немного переиграл. Но нам нужно быстро отпустить это поражение и идти дальше», — цитирует Вера «Чемпионат».

«Оренбург» за 26 туров набрал 39 очков и находится на восьмой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В предстоящем туре оренбургский клуб сыграет с «Уралом», матч состоится 13 мая, начало встречи запланировано на 12:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Оренбург Лукас Вера
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