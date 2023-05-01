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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Корнаухов: «Полагаю, второе место разыграют ЦСКА и «Ростов»

01 Мая 2023 • 16:33 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Оренбург
07.05 16:30

Бывший защитник столичного ЦСКА Олег Корнаухов оценил шансы «армейцев» в борьбе за серебряные медали Премьер-лиги.

«Полагаю, второе место разыграют ЦСКА и «Ростов». А решится все в последнем туре, когда эти команды сойдутся на «ВЭБ Арене». Если отталкиваться от качества игры, ЦСКА и «Ростов» смотрятся сейчас предпочтительнее «Спартака», — заявил Корнаухов в интервью «Спорт-Экспрессу». По его мнению, главной проблемой «армейцев» является слабая реализация моментов, что привело к потере очков в недавнем матче против «Локомотива».

Напомним, что за пять туров до конца нынешнего сезона Российской премьер-лиги ЦСКА находится на четвёртом месте в турнирной таблице, отставая от идущего на второй строчке «Ростова» всего на два балла.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ростов Олег Корнаухов
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