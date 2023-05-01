Корнаухов: «Полагаю, второе место разыграют ЦСКА и «Ростов»

Бывший защитник столичного ЦСКА Олег Корнаухов оценил шансы «армейцев» в борьбе за серебряные медали Премьер-лиги.

«Полагаю, второе место разыграют ЦСКА и «Ростов». А решится все в последнем туре, когда эти команды сойдутся на «ВЭБ Арене». Если отталкиваться от качества игры, ЦСКА и «Ростов» смотрятся сейчас предпочтительнее «Спартака», — заявил Корнаухов в интервью «Спорт-Экспрессу». По его мнению, главной проблемой «армейцев» является слабая реализация моментов, что привело к потере очков в недавнем матче против «Локомотива».

Напомним, что за пять туров до конца нынешнего сезона Российской премьер-лиги ЦСКА находится на четвёртом месте в турнирной таблице, отставая от идущего на второй строчке «Ростова» всего на два балла.