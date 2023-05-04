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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Соломатин: «Слуцкий ходит на ток-шоу и цирк устраивает»

04 Мая 2023 • 19:07 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Оренбург
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07.05 16:30

Бывший игрок столичного ЦСКА Андрей Соломатин высказался о деятельности Леонида Слуцкого за пределами тренерской работы.

«Леонида Викторовича в последнее время куда-то не туда повело. Он ходит на ток-шоу и цирк устраивает, поэтому ему уже не до футбола. Не знаю, вернётся ли он когда-нибудь в тренерскую деятельность», — заявил экс-защитник сборной России в интервью изданию «РБ Спорт». Соломатин также рассказал, что испытал отвращение, увидев шоу с участием известного специалиста.

Напомним, что с ноября 2022 года Леонид Слуцкий не занимается тренерской деятельностью после ухода из казанского «Рубина». В прошлом сезоне экс-тренер российской сборной вылетел с клубом из столицы Татарстана из Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Андрей Соломатин
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