Соломатин: «Слуцкий ходит на ток-шоу и цирк устраивает»

Бывший игрок столичного ЦСКА Андрей Соломатин высказался о деятельности Леонида Слуцкого за пределами тренерской работы.

«Леонида Викторовича в последнее время куда-то не туда повело. Он ходит на ток-шоу и цирк устраивает, поэтому ему уже не до футбола. Не знаю, вернётся ли он когда-нибудь в тренерскую деятельность», — заявил экс-защитник сборной России в интервью изданию «РБ Спорт». Соломатин также рассказал, что испытал отвращение, увидев шоу с участием известного специалиста.

Напомним, что с ноября 2022 года Леонид Слуцкий не занимается тренерской деятельностью после ухода из казанского «Рубина». В прошлом сезоне экс-тренер российской сборной вылетел с клубом из столицы Татарстана из Премьер-лиги.