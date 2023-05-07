Форвард ЦСКА Чалов повторил свой рекорд по голам за сезон в РПЛ

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов повторил свой рекорд по забитым мячам за сезон в Российской премьер-лиге.

Сегодня, 7 мая, форвард отметился голом в матче 26-го тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (2:1). Он 15 раз распечатывал ворота соперников в нынешнем сезоне. Также на его счету три результативные передачи партнёрам по команде.

Чалов располагается на третьей строчке в гонке бомбардиров, уступая форварду питерского «Зенита» Малкому (22) и нидерландскому нападающему «Спартака» Квинси Промесу (18).

ЦСКА после победы поднялся на вторую строчку в турнирной таблице.