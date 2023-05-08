Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал пропущенный гол в концовке матча с «Оренбургом» (2:1) в 26-м туре РПЛ. Специалист добавил, что «армейцам» не хватает стабильности в конце игры, которая была ранее.

«Там, я думаю, что защитники уже расслабились, потому что можно было ещё в момент передачи накрыть. Конечно же и линия обороны оставила брешь. Я считаю, что это грубая ошибка. Чего и не хватает ребятам, тем кто помоложе, - биться до последней минуты. Как раз этого нюанса и не хватает для полной стабильности», — сказал Чанов.

ЦСКА после 26 туров набрал 51 очко и занимает второе место в турнирной таблице. Вчера, 7 мая, «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно оформил чемпионство. «Красно-синие» потеряли математические шансы перегнать команду из Санкт-Петербурга.