Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» в 52-й день рождения экс-наставника ЦСКА Леонида Слуцкого оценил его тренерские качества.

- Вы думаете, Леонида Викторовича можно назвать одним из лучших тренеров России в 21-м веке?

- Хочется пожелать Слуцкому здоровья и творческих карьерных успехов, но одним из лучших тренеров в России на сегодняшний день я его не считаю. Не задумывался над тем, кого действительно можно назвать лучшим тренером в современной истории России.

- А что вам не нравится в тренерских качествах Слуцкого? Раньше вы говорили, что он не играл в футбол на профессиональном уровне.

- Послушайте, а это что, секрет какой-то? Не был и не был, чего уж тут. В тренерском плане его работа в «Рубине» - это провал. Там у него был неплохой подбор футболистов, но они вылетели в Первую лигу под его руководством. Вылет команды – это плохой результат. Конкретно в «Рубине» он провалился.

- А его работу в ЦСКА вы как оцените?

- С таким составом многие тренера смогли бы завоевать золотые медали. Работа тренера состоит в том, чтобы добиваться результатов без классных спортсменов. Вот в «Рубине» у него и не получилось. У «армейцев» были сильные игроки, так что там его заслуги не было. Вот в Англии и Голландии не с самым классным составом он не смог добиться результатов. В сборной у него тоже не очень получилось, но в его работе я вижу больше минусов, чем плюсов.

