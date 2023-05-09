Гришин высказался об игре Дивеева

Тренер академии ЦСКА Александр Гришин ответил на вопрос о том, с чем связаны частые ошибки защитника «армейцев» Игоря Дивеева.

«Думаю, с концентрацией. И с «Оренбургом» ошибся, и в матче с «Уралом» пенальти привез, но ошибки бывают у всех. Шероховатости есть, но надо отдать ему должное за забитый гол. Думаю, тренерский штаб разберется», — цитирует Гришина Metaratings.

В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет одну голевую передачу.

ЦСКА занимает второе место в чемпионате России, набрав 51 очко за 26 туров.