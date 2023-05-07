ЦСКА назвал состав на матч с «Оренбургом»

В воскресенье в рамках 26-го тура чемпионата России ЦСКА будет принимать «Оренбург». Главный тренер московской команды Владимир Федотов принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Обляков, Глебов, Медина, Зделар, Мендес, Заболотный, Чалов.

В случае победы над «Оренбургом» ЦСКА гарантированно поднимется в топ-3 в турнирной таблице Премьер-лиги России.

Матч между ЦСКА и «Оренбургом» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.