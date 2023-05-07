ЦСКА потерял Облякова из-за травмы

ЦСКА принимает «Оренбург» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги. Уже в концовке первого тайма рулевому московской команды Владимиру Федотову пришлось делать вынужденную замену. Дело в травме, которую получил полузащитник Иван Обляков. Судя по всему, 24-летний футболист почувствовал боль в районе поясницы. Подробности будут известны позже.

На 42-й минуте матча Ивана Облякова в срочном порядке заменил Максим Мухин.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче Премьер-лиги между ЦСКА и «Оренбургом» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.