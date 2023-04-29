Алексей Сафонов: «Карраскаль думал, что без него всё остановится, но команда продолжает играть»

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о полузащитнике ЦСКА Хорхе Карраскале.

«Карраскаль – мина замедленного действия. Почему? Недовольный. Не играет в старте. Карраскаль захотел – побежал, не захотел – не побежал. Командные действия страдают. Карраскаль думал, что без него все остановится. Но команда как играла, так играет», — цитирует Сафонова Rusfootball.

В текущем сезоне 24-летний колумбиец принял участие в 29 матчах с учетом всех турниров, в которых забил шесть мячей и записал на свой счет шесть результативных передач.

ЦСКА занимает четвертое место в чемпионате России, набрав 48 очков.