Агент объяснил, почему у форварда «Оренбурга» Акосты мало игрового времени

Георгий Цховребов, представитель форварда «Оренбурга» Диего Акосты, высказался об игровом времени своего клиента.

«Действительно, у Диего не столько игрового времени, как хотелось бы, но это вполне объяснимо, учитывая высокий уровень конкуренции и уровень команды. Однако Диего не расстраивается, продолжает трудиться и доказывать», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Специалист добавил, что будущее 20-летнего парагвайца будет решаться после окончания действующего контракта с «Оренбургом», который истекает предстоящим летом.

В нынешнем сезоне Акоста принял участие в шести матчах за команду Марцела Лички, в которых не отметился голевыми действиями.