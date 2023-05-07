Врач ЦСКА рассказал о состоянии Зайнутдинова

Врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о ходе процесса восстановления защитника Бактиёра Зайнутдинова.

Врач отметил, что игрок восстанавливается с очень хорошей динамикой.

«Надеемся, что перед игрой со «Спартаком»он вернется в общую группу. Загадывать в этой ситуации нельзя, но надеемся на лучшее», — приводит слова Безуглова пресс-служба столичного клуба.

Последний раз 25-летний футболист появлялся на поле 15 апреля в игре против «Урала».

В текущем сезоне Зайнутдинов принял участие в 23 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами партнёрам по команде.