Ветеран ЦСКА Дмитрий Хомуха в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче с «Оренбургом».

- Можно ли сказать, что ЦСКА победил на классе?

- Несомненно. Подбор футболистов у «армейцев» выше, чем у «Оренбурга».

- Был ли у ЦСКА акцент на быстрый гол, как вам показалось?

- Всегда есть такой акцент, потому что быстрый гол раскрывает игру. Соперник вынужден атаковать, появляется пространство, которое потом можно использовать.

- В середине первого тайма «армейцы» сбавили наступательный темп. С чем это связано?

- С небольшой аритмией чемпионата. Все уже подустали, и на протяжении всего тайма держать темп игры и высокую интенсивность не так просто. Поэтому по ходу матча возникали моменты, когда надо было взять паузу, особенно, когда ты ведешь в счете.

- Первый мяч забил защитник Дивеев. Это везение?

- Да нет. Он регулярно идет на стандартные положения – угловые, штрафные и имеет необходимые антропометрические данные. У него высокий рост, и он хорошо играет головой. Поэтому все закономерно. Когда такой шанс предоставляется, Дивеев пытается его реализовать.

- Вы увидели какую-то особую мотивацию у «армейцев» в связи с тем, что они могли выйти на второе место после этого матча?

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- В весенней части «армейцы» хорошо выглядят, как в чемпионате, так и в Кубке. Все стремятся оказаться как можно выше в турнирной таблице. Есть задача выиграть кубок.

- В первом тайме травмировался Обляков. Это потеря для ЦСКА?

- Он весной хорошо выглядел. Отличался результативными действиями. Это незапланированная потеря. Обляков – один из лидеров команды. Он находится в хорошем тонусе.

- В добавленное время «Оренбург» забил. ЦСКА уже бросил играть?

- Это следствие потери концентрации.

- Медину признали лучшим игроком матча. Вы согласны с таким выбором?

- Он действует полезно, выполняет большой объем работы, отличается результативными действиями, ассистирует партнерам. Это оправданный выбор.

- Как оцениваете шансы ЦСКА на итоговое второе место?

- Как высокие. Вероятность того, что ЦСКА станет вторым, выше, чем у «Спартака» и «Ростова». «Армейцы» действуют более стабильно.

Елена Григорьевская