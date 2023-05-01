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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дивеев не может договориться с руководством ЦСКА о новом контракте

01 Мая 2023 • 14:53 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Оренбург
07.05 16:30

Защитник столичного ЦСКА Игорь Дивеев может покинуть «армейцев» после нынешнего сезона.

По информации издания Sport24, игрок российской национальной команды не может договориться с руководством «армейцев», поскольку стороны не сходятся по размеру контракта. Дивеев хочет зарабатывать более двух миллионов евро, на что не готовы в клубе. Сообщается, что боссы ЦСКА готовы попрощаться с Игорем для того, чтобы не терять денежные средства. Интерес к футболисту проявляют «Наполи» и «Зенит». Также на продажу защитника может повлиять позиция наставника клуба Владимира Федотова, который хочет сделать ставку на Илью Агапова.

Напомним, что Игорь Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 20 матчей в рамках всех состязаний, в которых игрок забил один гол при одном ассисте. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в шесть миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Дивеев
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