Дивеев не может договориться с руководством ЦСКА о новом контракте

Защитник столичного ЦСКА Игорь Дивеев может покинуть «армейцев» после нынешнего сезона.

По информации издания Sport24, игрок российской национальной команды не может договориться с руководством «армейцев», поскольку стороны не сходятся по размеру контракта. Дивеев хочет зарабатывать более двух миллионов евро, на что не готовы в клубе. Сообщается, что боссы ЦСКА готовы попрощаться с Игорем для того, чтобы не терять денежные средства. Интерес к футболисту проявляют «Наполи» и «Зенит». Также на продажу защитника может повлиять позиция наставника клуба Владимира Федотова, который хочет сделать ставку на Илью Агапова.

Напомним, что Игорь Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 20 матчей в рамках всех состязаний, в которых игрок забил один гол при одном ассисте. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в шесть миллионов евро.