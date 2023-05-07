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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА ни разу не проиграл в этом сезоне РПЛ с Заболотным в стартовом составе

07 Мая 2023 • 18:43 Комментировать
ЦСКА Москва
2:1
Оренбург
окончен

Сегодня, 7 мая, состоялся матч 26-го тура Российской премьер-лиги между московским ЦСКА и «Оренбургом». Победу со счётом 2:1 одержал столичный клуб благодаря голам Игоря Дивеева и Фёдора Чалова.

Стоит отметить, что «армейцы» ни разу не проиграли в этом сезоне РПЛ, когда нападающий Антон Заболотный выходил в стартовом составе.

Форвард восемь раз появлялся на поле с первых минут: подопечные Владимира Федотова одержали семь побед и один раз сыграли вничью, об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

В следующием туре ЦСКА на своём поле сыграет против «Торпедо» (13.05).

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Антон Заболотный
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