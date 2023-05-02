Шикунов: «У ЦСКА больше шансов побороться с «Ростовом» за второе место, чем у «Спартака»

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов высказался о борьбе за серебряные медали Российской премьер-лиги.

«Мне кажется, у ЦСКА больше шансов побороться с «Ростовом» за второе место, чем у «Спартака». В последнем матче сезона ЦСКА принимает «Ростов». Я думаю, это будет решающий матч», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт». Тем не менее, по его Шикунова, «жёлто-синие» являются главными претендентами на второе место по итогам текущей кампании Премьер-лиги.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина находятся на второй строчке в турнирной таблице, набрав 50 очков после 25 туров. «Спартак» и ЦСКА отстают от «Ростова» на один и два балла соответственно.