Представитель Кирилла Глебова прокомментировал дебют игрока в стартовом составе ЦСКА

Агент Антон Железняков, представляющий интересы нападающего ЦСКА Кирилла Глебова, высказался о дебюте футболиста в стартовом составе «армейцев».

«Тренерский штаб должен оценивать его игру. До матча было запланировано, что он проведет один тайм. Кирилл сейчас не в том игроком тонусе, чтобы проводить весь матч. Я считаю, были хорошие эпизоды, есть над чем работать», — приводит слова Железнякова Metaratings.

В нынешнем сезоне 17-летний футболист принял участие в шести матчах за основную команду ЦСКА, в которых не отметился результативными действиями.

После 26 туров столичный клуб идет на второй строчке в РПЛ, набрав 51 очко.