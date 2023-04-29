Алексей Сафонов высказался о возможном возвращении Языджи в ЦСКА

Известный футбольный агент Алексей Сафонов ответил на вопрос, нужен ли ЦСКА полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи. Напомним, 26-летний хавбек выступал за «армейцев» в 2022 году с января по июнь.

«Читал, что тренер не особо хочет его видеть. Уходя уходи. Был тяжелый момент - он ушел. Кого сажать? Понятно, что глубина скамейки», — приводит слова Сафонова портал Rusfootball.

На данный момент Языджи выступает на правах аренды за турецкий «Трабзонспор». Трудовой договор футболиста с «Лиллем» рассчитан до лета 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 11,5 миллионов евро.