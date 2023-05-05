Карсаков назвал решающие для ЦСКА матчи в борьбе за серебро РПЛ

Бывший игрок столичных армейцев Дмитрий Карсаков порассуждал о том, какие матчи ЦСКА в оставшейся части сезона будут для клуба решающими в плане борьбы за серебро Российской премьер-лиги.

«Борьба за второе место у ЦСКА ещё впереди. Команде предстоят матчи со «Спартаком» и «Ростовом» – всё будет решаться там. Но у ЦСКА положительные шансы на вторую строчку и победу в Кубке России», - уверенно заявляет Карсаков «Чемпионату».

Напомним, что до окончания текущего сезона РПЛ осталось всего пять туров. В них подопечным Владимира Федотова предстоит встретиться с «Оренбургом», «Торпедо», «Спартаком», «Краснодаром» и «Ростовом». Отметим, что армейцы уже точно сыграют в Суперфинале Кубка России либо с «Уралом», либо с «Краснодаром» - матч намечен на 11 июня.

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