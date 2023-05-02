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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин: «Нонсенс какой-то - клубы в Крыму есть, а в РФС не входят» эксклюзив

02 Мая 2023 • 18:50 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
...
Оренбург
07.05 16:30

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил идею включения крымских клубов в состав Российского футбольного союза (РФС).

- Сейчас снова стала подниматься тема с вхождением крымских клубов в состав РФС. Вы поддерживаете эту инициативу?

- Я уже поднимал эту тему года три назад. Это наша территория, клубы там есть, но при этом они не играют под эгидой РФС. Это нонсенс какой! Понятно, что это политический вопрос. Теперь у нас в стране есть ещё Луганск, Донецк, Запорожье и Херсон. Давайте там тоже развивать футбол! Если условия позволяют строить там спортивные базы, надо это делать. Там можно создать сумасшедшие условия!

- Сейчас наши клубы ездят в Турцию и ОАЭ. Там игроки тренируются в лучших условиях.

- Да, в Турции и Эмиратах есть самые продвинутые базы, но я уверен, что сборы надо проводить внутри страны, как это делают белорусские клубы. А наши клубы, которые спонсируются государством, вывозят деньги за рубеж.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Валерий Масалитин Крымский футбольный союз
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