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Алдонин: «Главное, что нас помнят люди» эксклюзив

02 Мая 2023 • 20:42 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
...
Оренбург
07.05 16:30

Бывший полузащитник «Ротора» Евгений Алдонин, принявший участие во вчерашнем ретро-матче с московским «Спартаком», в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился эмоциями от проведённой памятной встречи.

- Ноги помнят? Игроцкий навык не забылся?

- Ноги? Самое главное, что люди помнят. Игроцкий навык пока на месте. Свою форму я стараюсь поддерживать. Не только футболом занимаюсь, но и теннисом. Хорошо, что болельщики увидели эту игру. На трибуне собралось целых 40 тысяч болельщиков. Отличная инициатива РФС, прекрасный повод. Испытываю приятные эмоции.

- Тяжело было бегать по полю?

- Мне нет, но все находятся в разных физических и возрастных условиях. Кому-то было легче, кому-то тяжелее. Я играл в Волгограде 20 лет назад, остальные ребята ещё позже. В целом провели этот день с большим удовольствием.

- Вы довольны тем, как сложился матч для вашей команды?

- «Спартак» регулярно принимает участие в таких матчах, его игроки уже научены опытом. По сравнению с матчем с «Зенитом» они сильно обновили состав. Счёт и результат не так важны. Волгоградский стадион собрал много фанатов, это порадовало больше всего.

 

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ротор Евгений Алдонин
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viao
02 Мая 2023 в 21:37
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